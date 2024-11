Nathalia Dill posa em viagem com sua filha e marido nos EUA Nathalia Dill posa em viagem com sua filha e marido nos EUA Bebê Mamãe|Do R7 19/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 23h08 ) twitter

Nathalia Dill e família

A atriz Nathalia Dill está curtindo as férias com sua filha e o marido. A famosa é casada com o músico Pedro Cuvello. Juntos, eles são papais orgulhosos da pequena Eva, de três anos de vida. A famosa retomou os trabalhos na TV com a personagem Vênus, do folhetim “Família é Tudo”. Após o término das gravações a artista aproveitou para fazer uma viagem especial a Dubai, nos Emirados Árabes.

