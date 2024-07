Neymar Jr. comemora o nascimento de sua filha Helena com Amanda Kimberlly Nasceu a filha do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê Helena. A pequena nasceu na última quarta-feira (03) na...

Nasceu a pequena Helena, filha de Amanda Kimberlly com Neymar Jr

Nasceu a filha do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê Helena. A pequena nasceu na última quarta-feira (03) na maternidade São Luiz Star na cidade de São Paulo. A informação do nascimento foi confirmada por amigos do jogador ao jornalista Lé0 Dias.

