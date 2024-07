Neymar Jr revela sua filha com os olhinhos abertos A mãe do jogador Neymar Jr, Nadine Gonçalves, revelou as primeiras fotos suas junto com a pequena Helena. A bebê Helena é a recém... Bebê Mamãe|Do R7 23/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 10h13 ) ‌



Neymar Jr revelou a filha com os olhinhos abertos

A mãe do jogador Neymar Jr, Nadine Gonçalves, revelou as primeiras fotos suas junto com a pequena Helena. A bebê Helena é a recém-nascida do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. E além de revelar uma foto com a bebê Helena em seus braços, Nadine também mostrou a primeira foto da bebê com os olhinhos abertos!

