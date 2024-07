Neymar Jr surpreende ao exibir roupinhas combinando das filhas Mavie e Helena

‌



Neymar Jr exibiu roupinhas combinando das duas bebês

O jogador Neymar Jr revelou que já está com alguns presentes para sua nova filha, a pequena Helena que nasceu há cinco dias. A bebê é fruto do brevíssimo relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

