Neymar posa com a filha com Amanda Kimberlly e ela dá indireta Neymar posa com a filha com Amanda Kimberlly e ela dá indireta Bebê Mamãe|Do R7 08/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar com a filha Helena

O jogador Neymar Jr fez uma raríssima aparição junto com sua filha com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê Helena, quatro meses. A pequena é a terceira filha do jogador e ele compartilha poucas fotos com ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rebeca Abravanel e Pato mostram o rostinho do bebê: “ele é lindo”

Manu Gavassi anuncia gravidez de 5 meses e exibe foto

Xororó revela surpresa que fez aos netos e Sandy e Lucas falam