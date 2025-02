Neymar posa com Bruna e Mavie na sua chegada ao Santos Neymar Jr chegou com Bruna Biancardi e Mavie no Santos e foi homenageado por ela. Bebê Mamãe|Do R7 31/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar Jr chegou com Mavie e Bruna Biancardi no Santos

O jogador Neymar Jr surgiu junto com a sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, e a filha deles, a bebê Mavie, um ano, na sua chegada ao Santos. Bruna também está grávida da sua segunda filha com o jogador. A família apareceu desembarcando de um helicóptero a caminho do estádio Vila Belmiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante volta de Neymar ao Santos!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Tatá Werneck mostra a filha em passeio inusitado, na Itália

Duda Nagle surge em linda festa com Zoe, Sabrina e Nicolas

Isabel Veloso revela piora e recusa de juíza em dar remédio