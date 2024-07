Neymar revela rosto da sua nova bebê com Kimberlly: “é linda” O jogador Neymar Jr revelou o rosto da sua filha caçula, a pequena Helena. A bebê nasceu há 16 dias e é fruto do brevíssimo relacionamento... Bebê Mamãe|Do R7 19/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h43 ) ‌



Neymar exibiu o rosto de sua filha com Amanda Kimberlly

O jogador Neymar Jr revelou o rosto da sua filha caçula, a pequena Helena. A bebê nasceu há 16 dias e é fruto do brevíssimo relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. O craque mostrou seu primogênito Davi Lucca, 12 anos, segurando a caçulinha Helena nos braços. Davi Lucca é fruto do breve relacionamento do jogador com a influenciadora Carol Dantas.

