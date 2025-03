Neymar toma atitude com modelo e ela exibe a sua gravidez Neymar Jr teve atitude com modelo e ela reagiu a isso e exibiu gravidez. Bebê Mamãe|Do R7 31/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h06 ) twitter

Modelo exibe gravidez e Neymar Jr tem atitude com ela

O jogador Neymar Jr tomou uma atitude com a modelo Any Awuada. Ele fez isso após a modelo ter afirmado que se relacionou com ele e, alguns dias depois, ter revelado que está grávida! Any inclusive reagiu a atitude do jogador e acaba de exibir a evolução da sua gestação.

Para saber todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

