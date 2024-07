Nicole Bahls: os motivos por trás de sua decisão de não ter filhos

‌



A+

A-

Nicole Bahls fala sobre maternidade

A apresentadora Nicole Bahls falou sobre maternidade e surpreendeu. Ela vive um relacionamento com o empresário Marcelo Viana. Eles assumiram o namoro em 2022. Não demorou muito para irem morar juntos. O casal vive no luxuoso sítio da famosa que fica em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A propriedade tem cerca de 20 mil metros quadrados e está avaliada em nada menos do que R$10 milhões!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Nicole Bahls revela por que não quer ter filhos

• Wanessa posa na fazenda de Zezé Di Camargo com filhos e Dado

• Kayky Brito posa com sobrinho, após importante decisão sobre ex