Nora de Leonardo revela como foi encontro da família e Bruna

Nora de Leonardo falou sobre a família e Bruna Marquezine

A nora do cantor Leonardo, Thaís, surpreendeu ao revelar como realmente foi o encontro da família com a atriz Bruna Marquezine. Acontece que todos se reuniram na fazenda do sertanejo para celebrar o aniversário do filho dele, o influenciador João Guilherme, que namora com Bruna.

Para saber todos os detalhes desse encontro especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

