Nora de Luciano Huck fala pela 1ª vez de proibição do sogro Nora e filho de Luciano Huck e Angélica abrem o jogo sobre possível proibição dos famosos! Bebê Mamãe|Do R7 24/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 20h06 )

Nora e filho de Luciano Huck e Angélica abrem o jogo sobre possível proibição dos famosos, pela 1ª vez

A nora do apresentador Luciano Huck falou pela 1ª vez sobre uma proibição que a família teria feito para ela. O artista é casado há longos anos com a apresentadora, atriz e cantora Angélica. Da união, eles tiveram três filhos. O primogênito é Joaquim, Benício é irmão do meio e Eva a caçula. Os irmãos estão com 19, 16 e 11 anos respectivamente.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Angélica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

