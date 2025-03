Nos 4 anos sem Henry Borel, pai mostra Monique e faz apelo Pai de Henry Borel revelou imagens de Monique Medeiros e desabafou. Bebê Mamãe|Do R7 17/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h06 ) twitter

Pai de Henry Borel revelou imagens de Monique Medeiros e fez desabafo

O pai de Henry Borel, Leniel Borel, desabafou na data em que se completou quatro anos da partida do menino. Leniel também mostrou uma imagem da mãe do menino Monique Medeiros, que responde juntamente com o padrasto da criança, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, pela partida de Henry, e fez um apelo.

Para saber mais sobre este emocionante desabafo e a busca por justiça, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

