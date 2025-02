Nos Alpes Franceses, Fabiano Menotti exibe a bebê e desabafa Fabiano Menotti faz desabafo em viagem sem sua bebê! Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h46 ) twitter

Fabiano Menotti faz desabafo em viagem sem a bebê

O cantor Fabiano Menotti abriu o álbum de férias em família e dividiu com os fãs vários cliques de seu passeio com a esposa e uma das filhas. Ele é casado com a influenciadora Gabriela Menotti. Da união, eles foram pais de duas meninas com idades bem diferentes.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa viagem emocionante e os desabafos de Fabiano Menotti, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

