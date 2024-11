Nova imagem de Henry Borel revela a verdadeira face de Jairinho Nova imagem de Henry Borel revela a verdadeira face de Jairinho Bebê Mamãe|Do R7 24/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 24/11/2024 - 23h08 ) twitter

O pai do menino Henry Borel, Leniel Borel, fez um grande desabafo e revelou a verdadeira face de Jairinho com raras imagens do seu filho. O menino Henry partiu com apenas quatro anos de idade. Ele foi vítima do seu padrasto, o ex-vereador Jairinho, Jairo Souza Santor Júnior, e de sua própria mãe, Monique Medeiros. O caso ocorreu em três anos atrás.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história impactante!

