O encantador ensaio gestante de Iza aos 8 meses

Iza exibiu um lindo ensaio gestante

A cantora Iza revelou um lindo ensaio gestante que realizou na reta final da gravidez. Ela está com 33 semanas de gestação. A cantora espera uma menina que se chamará Nala. A bebê é fruto do namoro dela com o jogador de futebol Yuri Lima.

