O encanto de Duda Reis com sua nova bebê Duda Reis mostra sua primogênita e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 08/09/2024 - 23h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 23h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duda Reis mostra sua bebê e encanta

A atriz e influenciadora Duda Reis mostrou sua bebê e encantou. A famosa está grávida pela primeira vez. Ela espera uma menina. A neném vai se chamar Aurora e nasceu do atual relacionamento dela com o cabeleireiro Du Nunes. O casal oficializou a união em novembro do ano passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Duda Reis mostra sua bebê e encanta: “que coisa mais linda”

• Zé Felipe e Virgínia exibem rostinho do recém-nascido pela 1ª vez

• Fabiana Justus mostra seu bebê cortando o cabelo pela 1ª vez