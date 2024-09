O neto de Leandro brilha como pajem em casamento Lyandra, filha de Leandro, mostra seu bebê usando roupa de pajem! Bebê Mamãe|Do R7 07/09/2024 - 19h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 19h10 ) ‌



Lyandra, filha de Leandro, mostra seu bebê de pajem

A filha do cantor Leandro, ex-dupla de Leonardo, mostrou seu bebê vestido de pajem em um casamento. Lyandra Costa é a única filha mulher do sertanejo que partiu deixando quatro herdeiros. Com os mais novos, infelizmente, o músico teve pouquíssimo convívio.

