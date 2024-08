O que Alezinho pensa sobre o casamento da mãe com Edu Guedes? Reprodução Instagram O filho da apresentadora Ana Hickmann, o menino Alezinho de dez anos, opinou sobre o casamento dela com o apresentador... Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 22h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ana Hickmann revelou o que o filho falou de seu casamento

O filho da apresentadora Ana Hickmann, o menino Alezinho de dez anos, opinou sobre o casamento dela com o apresentador e chef Edu Guedes. Há algumas semanas, a apresentadora ficou noiva de Edu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Ana Hickmann opina sobre casamento dela com Edu

• José Loreto posa com filha e ator desabafa sobre a separação

• Angélica posa com sua filha em viagem à Grécia: “sua cópia”