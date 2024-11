Pai de Henry Borel celebra os 6 meses da filha com festa linda Pai de Henry Borel celebra os 6 meses da filha com festa linda Bebê Mamãe|Do R7 23/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 20h28 ) twitter

Pai de Henry Borel comemorando os seis meses de sua filha Valentina

O pai do menino Henry Borel, Leniel, emocionou ao comemorar os seis meses de sua filha Valentina. A bebê nasceu três anos após a partida de seu irmão Henry. A menina é fruto do casamento de Leniel com a médica Larysse Ribeiro.

