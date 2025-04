Pai de Henry Borel revela nova decisão sobre Monique e fala Pai de Henry Borel contou se Monique Medeiros foi solta ou não. Bebê Mamãe|Do R7 03/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h07 ) twitter

Pai de Henry Borel disse se Monique Medeiros foi solta

O pai do menino Henry Borel, Leniel, revelou se a mãe do pequeno, Monique Medeiros, foi solta ou não. Ocorre que ela entrou com um novo pedido de liberdade. Ela encontra-se detida por ter sido uma das responsáveis pela partida de Henry. Seu ex-companheiro Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, também está detido pelo mesmo motivo.

Para saber mais sobre essa importante decisão e o desabafo de Leniel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

