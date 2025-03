Pai que jogou o filho da ponte fala e tia materna desabafa O pai que jogou o filho da ponte falou pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 27/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h25 ) twitter

Pai falou depois de ter jogado o menino da ponte

O pai do menino Théo Ricardo Ferreira Felber, de apenas cinco anos, falou pela primeira vez após ter jogado o próprio filho da ponte. Tiago Ricardo Felber, 40 anos, arremessou o seu filho da ponte do Rio Vacacaí. Isto aconteceu na cidade de São Gabriel no Rio Grande do Sul. O pequeno Théo não resistiu. E agora, foi revelado o áudio que Tiago mandou para a mãe da criança logo após o ocorrido.

