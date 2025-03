Pai revela nova decisão sobre mãe de Henry Borel e desabafa Pai de Henry Borel revelou decisão sobre a mãe dele e fez desabafo. Bebê Mamãe|Do R7 07/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai de Henry Borel falou sobre a mãe do menino

O pai do menino Henry Borel, Leniel, desabafou após uma nova decisão sobre a mãe da criança, Monique Medeiros. Monique é uma das responsáveis pela partida do menino Henry, ela fez isso juntamente com o marido e padrasto da criança, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. E agora uma nova decisão sobre ela veio à tona.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lorena Improta mostra a filha trabalhando na empresa da vó

Bruna Surfistinha mostra filhas gêmeas idênticas fantasiadas

Viviane Araújo exibe filho e revela susto com ele no desfile