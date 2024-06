Patrícia Abravanel encanta ao mostrar sua filha com pet da família A apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao mostrar sua filha com uma foto fofa com o pet da família. A famosa é mãe de três herdeiros...

Patrícia Abravanel exibe sua filha com pet da família e impressiona

A apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao mostrar sua filha com uma foto fofa com o pet da família. A famosa é mãe de três herdeiros. Seu primogênito é Pedro e está com nove anos de vida. A filha do meio Jane, tem seis anos. Já o caçulinha, Senor está com cinco anos de idade. O trio é fruto de seu casamento com o empresário Fábio Farias.

