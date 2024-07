Bebê Mamãe |Do R7

Patrícia Abravanel mostra sua filha em viagem de férias na Europa e impressiona Reprodução Instagram A apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao surgir em um momento fofo com sua filha. A famosa é mãe de três...

Alto contraste

A+

A-

Patrícia Abravanel mostra sua filha em viagem de férias na Europa e impressiona

A apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao surgir em um momento fofo com sua filha. A famosa é mãe de três crianças, frutos de seu casamento com Fábio Faria. O primogênito Pedro tem nove anos, a filha do meio e única menina se chama Jane, e tem seis anos, e para completar o trio, o caçulinha da família o pequeno Senor, fez cinco anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Patrícia Abravanel posa com a filha em viagem de férias na Europa

• Kate Middleton, filhos e rei surgem em foto inédita após diagnóstico

• Ludmilla faz ensaio de fotos com Iza grávida e fala da bebê dela



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.