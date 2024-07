Patrícia Abravanel surfa com filha em clube de luxo e rebate Lívia Reprodução Instagram A apresentadora Patrícia Abravanel impressionou ao surgir surfando com sua filha Jane, seis anos, no clube de...

Patrícia Abravanel deu resposta para Lívia Andrade

A apresentadora Patrícia Abravanel impressionou ao surgir surfando com sua filha Jane, seis anos, no clube de um dos mais luxuosos condomínios do país. Ela estava com os filhos no Boa Vista Village, condomínio de alto padrão próximo de Porto Feliz, interior de São Paulo.

