Paulinho Vilhena faz festa diferente para sua bebê e se declara O ator Paulinho Vilhena deixou os fãs encantados ao celebrar um ano e seis meses de sua bebê com um bolinho simples e se declarar para... Bebê Mamãe|Do R7 16/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 21h45 )

O ator Paulinho Vilhena deixou os fãs encantados ao celebrar um ano e seis meses de sua bebê com um bolinho simples e se declarar para sua filhota. O artista é casado com a Maria Luiza. Juntos, eles são papais orgulhosos da pequena Manoela que está com um aninho de vida.

