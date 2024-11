Paulinho Vilhena mostra sua bebê com Fepa, em viagem na Bahia Paulinho Vilhena mostra sua bebê com Fepa, em viagem na Bahia Bebê Mamãe|Do R7 29/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h28 ) twitter

Paulinho Vilhena e sua bebê na Bahia

Reprodução Instagram O ator Paulinho Vilhena mostrou sua bebê com Fernanda Paes Leme e encantou. A atriz posou com a neném em uma divertida viagem para a Bahia. O passeio reuniu vários artistas que já trabalharam juntos. Boa parte deles começou nas telinhas como atores mirins e fizeram parte do elenco do seriado estrelado pela dupla de irmãos Sandy e Junior.

