Pediatra do bebê de Viih Tube fala pela 1ª vez do estado dele

A pediatra do filho recém-nascido dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, o bebê Ravi, falou pela primeira vez sobre o estado de saúde do pequeno. A Dra. Paula Woo é pediatra tanto de Ravi quanto da primogênita do casal, a bebê Lua, um ano. E ela falou sobre o recém-nascido que está internado há uma semana devido a uma doença rara e grave.

