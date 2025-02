Pedro Bial exibe a caçula e relembra casamento com Fernanda Pedro Bial lembrou do seu casamento com Fernanda Torres e mostrou sua caçula. Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h47 ) twitter

Pedro Bial recordou casamento com Fernanda Torres

O jornalista Pedro Bial mostrou a sua filha caçula em uma raríssima aparição. Ele tem duas filhas pequenas com sua atual esposa, a jornalista Maria Prata. E ele também surpreendeu recentemente ao relembrar seu casamento com a atriz Fernanda Torres.

Para saber mais sobre a relação de Pedro Bial com sua família e suas lembranças do casamento com Fernanda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

