Pedro Bial mostra a caçula com coleção de brinquedos no avião
Bebê Mamãe|Do R7 02/12/2024 - 16h09

Pedro Bial e sua caçula no avião

A esposa do apresentador Pedro Bial, a jornalista Maria Prata, mostrou uma das filhas viajando e encantou. O casal é pai orgulhoso de duas meninas. Elas são as únicas herdeiras da comunicadora e as filhas mais novas do famoso. Isto porque ele é pai de sete filhos!

