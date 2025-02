Pedro Scooby e Cintia mostram a filha em casamento no Havaí Cintia Dicker e Pedro Scooby mostram a bebê em um casamento no Havaí! Bebê Mamãe|Do R7 03/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 19h26 ) twitter

Cintia Dicker e Pedro Scooby mostram a bebê em um casamento no Havaí

O surfista Pedro Scooby surgiu com a esposa e a filha mais nova em um momento muito especial. O atleta desembarcou com elas no Havaí. Ele é casado com a modelo Cintia Dicker. Da união, foi pai de uma garotinha de dois anos. A pequena é a primogênita da mamãe e a caçula do papai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse momento especial!

