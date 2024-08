Pedro Scooby e Filhos Brilham em Festa Familiar Reprodução Instagram O surfista Pedro Scooby surgiu com seus filhos com a atriz Luana Piovani em uma animada festa de família. O atleta... Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h11 ) ‌



Pedro Scooby surge com os filhos em festa

O surfista Pedro Scooby surgiu com seus filhos com a atriz Luana Piovani em uma animada festa de família. O atleta e a artista foram casados de 2013 a 2019. Ao longo dos seis anos juntos, eles se tornaram pais do primogênito Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de oito anos.

