Pedro Scooby e seus filhos aproveitam férias na Bahia O surfista Pedro Scooby encantou ao surgir com seus quatro filhos durante viagem de férias pela Bahia. Pedro e a esposa, a modelo... Bebê Mamãe|Do R7 19/07/2024 - 00h22



Pedro Scooby mostrou a viagem pra Bahia com os filhos

O surfista Pedro Scooby encantou ao surgir com seus quatro filhos durante viagem de férias pela Bahia. Pedro e a esposa, a modelo Cíntia Dicker, estão passando alguns dias de descanso com as crianças na Península de Maraú na Bahia.

