Pedro Scooby e seus filhos talentosos: um dia de praia no Rio

Pedro Scooby mostrou dia de praia com os filhos

O surfista Pedro Scooby está aproveitando uma temporada com todos os seus filhos no Rio de Janeiro. Com sua ex-esposa, a atriz Luana Piovani, o surfista é pai de Dom, 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, sete anos. E com sua atual esposa, a modelo Cíntia Dicker, ele é pai da bebê Aurora, um ano e meio.

