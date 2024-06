Bebê Mamãe |Do R7

Pedro Scooby exibe sua bebê com primogênito e Bruna dá recado Reprodução Instagram A esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cíntia Dicker, encantou ao mostrar sua bebê Aurora, um ano e meio...

Alto contraste

A+

A-

Pedro Scooby exibiu os filhos e Bruna Biancardi falou sobre Cíntia Dicker

A esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cíntia Dicker, encantou ao mostrar sua bebê Aurora, um ano e meio, junto com o irmão Dom, 12 anos. O menino Dom é o primogênito de Pedro com a ex-esposa, a atriz Luana Piovani.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Pedro Scooby exibe sua bebê com primogênito e Bruna dá recado

• Grávida, Leandra Leal posa com Camila e Regina: “barrigão”

• Tatá Werneck posa com Rafa e filha: ‘não somos um casal perfeito’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.