Pedro Scooby exibe sua bebê e se declara pra sua filha com Luana Pedro Scooby exibe sua bebê e se declara pra sua filha com Luana Bebê Mamãe|Do R7 16/11/2024 - 22h27 (Atualizado em 16/11/2024 - 22h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Scooby e sua bebê

O surfista Pedro Scooby encantou ao mostrar sua bebê e se declarar para sua herdeira com a atriz Luana Piovani. O atleta é pai de quatro filhos. As crianças são frutos do antigo relacionamento com a Piovani com quem ele foi casado. Os famosos se separaram em 2019. As divergências de opiniões em relação a criação dos filhos, no entanto, tornaram as trocas de farpas algo frequente. Ainda mais quando o surfista decidiu retornar para o Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Marina Ruy Barbosa revela se está grávida e posa com o noivo

João Gomes e Ary celebram 10 meses de seu bebê com linda festa

Alinne Moraes surge com filho em rara foto em aeroporto no Rio