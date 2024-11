Pedro Scooby mostra sua bebê com fantasia diferente: “que fofura” Pedro Scooby mostra sua bebê com fantasia diferente: “que fofura” Bebê Mamãe|Do R7 30/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aurora de Chapeuzinho Vermelho

Reprodução Instagram A esposa do surfista Pedro Scooby, a modelo Cintia Dicker, mostrou a bebê do casal com um lookinho bem diferente. O casal está junto desde 2019. Da união, eles tiveram uma garotinha. Aurora é a primogênita da mãe e a filha mais nova do pai. A bebê vai completar dois aninhos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Daniel posa com as 3 filhas em seu show: “estão enormes”

Um mês após adeus a filha, esposa de Matheuszinho faz revelação

Mano Walter mostra os filhos de pajem e daminha em casamento