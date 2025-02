Pedro Scooby posa com os 4 filhos na casa nova e Luana fala Pedro Scooby surgiu com seus filhos na sua casa nova e Luana Piovani falou sobre ele. Bebê Mamãe|Do R7 15/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 15/01/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Scooby posou com seus filhos e Luana Piovani falou sobre ele

O surfista Pedro Scooby fez uma rara aparição com os seus quatro filhos e a esposa, a modelo Cíntia Dicker, na sua nova mansão no Rio de Janeiro. E recentemente, a atriz Luana Piovani surpreendeu ao contar como está seu relacionamento com o surfista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Simaria revela a transformação da filha após tingir o cabelo

Amanda Kimberlly revela 1º passeio da filha pelas ruas de SP

Ticiane Pinheiro exibe férias com o cunhado, filhas e Tralli