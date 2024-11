Pedro Scooby posa com seus gêmeos em praia de Portugal Pedro Scooby posa com seus gêmeos em praia de Portugal Bebê Mamãe|Do R7 24/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 19h48 ) twitter

Pedro Scooby e seus filhos gêmeos na praia de Portugal

O surfista Pedro Scooby posou ao lado de seus filhos gêmeos em meio ao treino de uma das mais importantes provas de surf que participa. O atleta está já há alguns dias na cidade de Nazaré, em Portugal. Ele compete as provas do esporte de ondas gigantes e as praias da cidade portuguesa é uma das referências nessa categoria.

