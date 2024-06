Péricles e Xanddy comemoram aniversário juntos As famílias dos cantores Péricles e Xanddy (do Harmonia do Samba) surgiram juntas para comemorar uma data muito especial. Acontece...

Alto contraste

A+

A-

Péricles e Xanddy comemoram aniversário juntos

As famílias dos cantores Péricles e Xanddy (do Harmonia do Samba) surgiram juntas para comemorar uma data muito especial. Acontece que os dois completaram mais uma volta ao sol. Os artistas decidiram comemorar seus aniversários juntos e escolheram um tema que tem tudo a ver com o mês de junho. Isto porque a festa foi um arraial!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Péricles posa com a filha em arraial com Carla e Xanddy: “família”

• Filha de Leandro mostra seu bebê na festa junina: “tá a cara do vô”

• Luciele di Camargo revela mãe consolando Denílson pela sobrinha



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.