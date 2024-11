Príncipe Harry e Meghan fazem 1ª aparição após suposto término Príncipe Harry e Meghan fazem 1ª aparição após suposto término Bebê Mamãe|Do R7 10/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Príncipe Harry e Meghan Markle

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle fizeram a primeira aparição juntos em três meses. Esta aparição deles lado a lado ocorreu em meio a uma suposta separação do casal. Isto porque o distanciamento deles da vida pública nos últimos meses fez com que alguns especialistas em família real afirmassem que Meghan e Harry enfrentavam uma crise no casamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

João Gomes posa com seu bebê e Ary revela presente de luxo

Andressa Suita exibe reação dos filhos ao novo visual de Gusttavo

Neymar revela as 12 lembrancinhas luxuosas da festa de Mavie