Príncipe Harry revela os filhos e conversa difícil com eles O príncipe Harry falou sobre difícil conversa que teve com os filhos. Bebê Mamãe|Do R7 13/02/2025 - 00h45 (Atualizado em 13/02/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Príncipe Harry detalhou conversa com os filhos

O príncipe Harry revelou uma foto rara junto com os seus dois filhos com a duquesa Meghan Markle. E ele abriu o jogo sobre uma conversa difícil que teve com seus filhos, o príncipe Archie, cinco anos, e a princesa Lilibet, três anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa conversa emocionante!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Graciele Lacerda revela o ensaio da bebê e decisão séria

Bárbara Evans posa com os 3 filhos em viagem a Bahia

Fabiana Justus faz festa de 6 anos dos sonhos para as gêmeas