Príncipe William e Kate Middleton mostram seus filhos na sala de TV do palácio

Princesa Kate Middleton e príncipe William mostraram os filhos na sala de TV

O príncipe William e a princesa Kate Middleton revelaram uma foto raríssima de dois de seus filhos na sala de televisão do palácio em que vivem. Kate, William e os príncipes George, 10 anos, Louis, seis anos, e princesa Charlotte, nove anos, moram na região do Castelo de Windsor no palacete Adelaide Cottage.

