Quarto dos sonhos da filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker Pedro Scooby e Cintia Dicker mostram o quartinho da bebê em sua nova mansão! Bebê Mamãe|Do R7 07/09/2024 - 22h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 22h50 ) ‌



Pedro Scooby e Cintia mostram o quartinho da bebê em sua nova mansão

A esposa do surfista Pedro Scooby mostrou sua bebê brincando no novo quartinho dela. O atleta, atualmente, é casado com a modelo Cintia Dicker. Juntos eles são pais de uma garotinha. A bebê está com um ano e oito meses. Ela é a primogênita da mãe e a caçulinha do pai, que tem outros três herdeiros

