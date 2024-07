Rafael Cardoso encanta ao mostrar sua filha caçula O ator Rafael Cardoso encantou ao mostrar a sua filha caçula, a pequena Aurora de sete meses. Ele mostrou sua bebê com um bonezinho... Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2024 - 14h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h11 ) ‌



Rafael Cardoso mostrou uma mudança no seu rosto

O ator Rafael Cardoso encantou ao mostrar a sua filha caçula, a pequena Aurora de sete meses. Ele mostrou sua bebê com um bonezinho e fazendo uma pequena careta. Ao exibir a fofa cena, o ator brincou com o fato da pequena estar parecida com uma frentista. Ele disse: “Bom dia! Alco0l ou gasolina?”.

