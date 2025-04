Rafael Cardoso surge com a filha caçula e rebate críticas Rafael Cardoso posa com a caçula e rebate as críticas que recebeu! Bebê Mamãe|Do R7 11/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Cardoso posa com a caçula e rebate as críticas que recebeu

O ator Rafael Cardoso surgiu com sua caçulinha no colo e revelou uma grande mudança. Ele é pai de três crianças. Sua primogênita é Aurora de 10 anos de vida. Já seu filho do meio é Valentim que está com seis anos de idade. Ambos nasceram do antigo relacionamento com a digital influencer Mari Bridi com quem ele foi casado por muitos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Graciele Lacerda posa com sua bebê no shopping pela 1ª vez

Aretha Oliveira dá à luz sua 1ª filha! Veja fotos da bebê:

Menino que viu a mãe afogar irmã fala pela 1ª vez após anos