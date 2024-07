Bebê Mamãe |Do R7

Rafael Cardoso surpreende ao posar com sua bebê e nova namorada O ator Rafael Cardoso fez uma raríssima aparição com a sua bebê e sua nova namorada. Rafael se tornou pai da pequena Helena há seis...

Rafael Cardoso posou com sua filha e a nova namorada

O ator Rafael Cardoso fez uma raríssima aparição com a sua bebê e sua nova namorada. Rafael se tornou pai da pequena Helena há seis meses. Ocorre que a pequena é fruto do brevíssimo relacionamento que o ator teve com a psicóloga Carol Ferraz.

