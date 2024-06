Bebê Mamãe |Do R7

Rafael Vitti encanta ao cozinhar com a filha em casa O ator Rafael Vitti revelou um momento especial com sua filha com a humorista Tatá Werneck, a pequena Clara Maria, quatro anos. Ele...

Alto contraste

A+

A-

Rafael Vitti cozinhou junto com a filha e encantou

O ator Rafael Vitti revelou um momento especial com sua filha com a humorista Tatá Werneck, a pequena Clara Maria, quatro anos. Ele mostrou que cozinhou junto com a filha na mansão da família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Rafael Vitti surge cozinhando com a filha em casa: “inesquecível”

• Daniel Cady exibe gêmeas com Ivete andando a cavalo na fazenda

• Lorena Improta mostra sua filha em festa junina na fazenda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.