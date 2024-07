Rafael Vitti exibe sua filha em aniversário especial O ator Rafael Vitti surgiu junto com sua filha com a humorista Tatá Werneck, a pequena Clara Maria, quatro anos, em uma fofa festa... Bebê Mamãe|Do R7 21/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 15h13 ) ‌



Rafael Vitti exibiu sua filha no aniversário do irmão

O ator Rafael Vitti surgiu junto com sua filha com a humorista Tatá Werneck, a pequena Clara Maria, quatro anos, em uma fofa festa na casa dos avós paternos da menina. Rafael posou com a filha, o irmão Francisco, e os pais, os atores João e Valéria Vitti. Tatá não apareceu na foto.

