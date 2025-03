Rafael Vitti posa com a filha e os pais e fala sobre traição Rafael Vitti deu resposta sobre traição para Tatá Werneck. Bebê Mamãe|Do R7 04/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Vitti respondeu sobre traição e surpreendeu

O ator Rafael Vitti surgiu junto com a sua filha com a humorista Tatá Werneck, a menina Clara Maria, seis anos, em uma raríssima aparição. E Rafael também surpreendeu ao responder sobre traição em seu casamento com Tatá.

Para saber mais sobre essa conversa descontraída e a aparição da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Fiorella Mattheis exibe festa de 2 anos do filho, no Uruguai

Morando em Portugal, Claudia Raia mostra seu bebê em palácio

Viúvo de Paulo Gustavo mostra os filhos no carnaval em casa